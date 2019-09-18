سامح عاشور يوجه رسالة لـ"شباب المحامين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وجه سامح عاشور نقيب المحامين رسالة إلى المحامين الشباب خلال افتتاح أعمال الدورة الثالثة لمعهد المحاماة بالقاهرة الكبرى، وذلك بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، ومجالس الفرعيات.

وقال عاشور: "من يشعر منكم أنه أقل من أقرانه في منظومة العدالة فليغادرنا من الآن، فنحن نحتاج من يدرك قيمة رسالة المحاماة ويعتز بها"،

وأكمل رسالته لشباب المهنة قائلا: "ما درستموه من مواد قانونية في كلية الحقوق لا يؤهلكم للعمل بالمحاماة، وعليكم أن تتعلموا باستمرار من خلال القراءة والاطلاع على كافة فروع القانون، وحضور الجلسات وتعلم من أساتذتكم، والدراسة الأكاديمية وغيرها، لكي تكونوا محامين ناجحين".

واستطرد أن المحامي المتميز عليه أن يزيد من ثقافته العامة من خلال القراءة في السياسية والعلوم والرياضة وشتى مجالات المعرفة، فهذا ما يميزه عن أقرانه، مشيرا إلى أن هذا التوجيه ليكونوا محامين ناجحين قادرين على حمل رسالة المحاماة، وأن يضيفوا إلى رصيدها المتراكم طيلة تاريخها.