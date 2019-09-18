نشرة الحوادث المسائية.. انتشال جثة "طفل السلام" ومصرع 9 إرهابيين في مواجهة مع الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

مصرع 9 إرهابيين في تبادل لإطلاق نار مع الشرطة

أعلنت وزارة الداخلية، مصرع 9 عناصر إرهابية في تبادل إطلاق نار خلال مداهمة أمنية بمدينتي العبور و15 مايو.

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ضبط عنصر إجرامي بحوزته 730 طربة حشيش بمطروح

في ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة، نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في إلقاء القبض على عنصر إجرامي بمحافظة مطروح، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزته 730 طربة لمخدر الحشيش.

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انتشال جثة طفل سقط في بالوعة بالسلام

بعد مرور 12 ساعة من البحث، نجحت قوات الإنقاذ بالحماية المدنية، من انتشال جثة الطفل " كمال.أ"، (10 سنوات)، بعدما سقط داخل بالوعة صرف صحي في منطقة السلام.

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قتل عائلته بالسم.. الإعدام شنقا لطالب بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالإعدام شنقًا لطالب بعد موافقة مفتي الجمهورية، لاتهامه بقتل أسرته بالكامل "والده ووالدته وشقيقته" بوضع مبيد حشري لهم في الطعام.

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تأجيل إعادة محاكمة 15 متهمًا في "أحداث السفارة الأمريكية الثانية" لـ3 أكتوبر

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل إعادة محاكمة 15 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية"، لجلسة 3 أكتوبر للمرافعة.

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مجازاة مسئول بالبترول لكسبه غير المشروع

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس قسم الوظيفة بإدارة التوظيف وإنهاء الخدمة بشركة بترول، ومديري إدارة التوظيف وإنهاء الخدمة، ومقرر لجنة شئون العاملين، ومدير عام الشئون الإدارية، ومسئول الأعمال الإدارية بذات الشركة بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر، لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إيقاف مسئول متهم بكسب غير مشروع.

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تأجيل محاكمة 271 متهمًا في قضية "حسم 2 ولواء الثورة" لـ25 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة محاكمة 271 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حسم/ 2 ولواء الثورة"، لجلسة 25 سبتمبر.

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معاقبة مسئول بالتنمية الصناعية لإهدار المال العام

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام الشئون المالية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية سابقًا، بغرامة تعادل 3 أضعاف أجره، وذلك لاتهامه بالقعود عن اخطار صندوق التأمين الحكومي لضمانات العهد، بواقعة اختلاس ووجود عجز بالخزينة اكتشفها عام 2016، وترتب عليه ضياع مبلغ 100 ألف جنيه على الهيئة كتعويض كفلته اللائحة المالية للهيئة.

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