محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: قطاع الأمن العام نجح بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن دمياط، في ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم 4 قطع أسلحة نارية و65 جرام لمخدر الهيروين. كانت وحدة مباحث مركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط، تمكنت من ضبط 4 عاطلين بحوزتهم 4 بنادق خرطوش وفردين خرطوش وطلقات نارية، وبحوزتهم 65 جراما من مخدر الهيروين. وبالكشف جنائيا عن المتهمين تبين بأن أحدهم مسجل شقي خطر مخدرات، وسبق اتهامه في 9 قضايا "مخدرات، سلاح ناري، سرقات متنوعة، ضرب". جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وباشرت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بهيروين وسلاح.. سقوط 4 تجار مخدرات في قبضة الأمن بدمياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.