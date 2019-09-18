مصر | تعرف على استعدادات المرور للعام الدراسي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على استعدادات المرور للعام الدراسي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور بتكثيف الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية والتنسيق مع إدارات المرور علي مستوي الجمهورية للمرور علي المدارس وعمل حرم أمن حول المدرسة والتواجد المروري وشن حملات الرادار والكشف عن متعاطي المخدرات أثناء القيادة للحافلات التي تقل الطلبة حفاظا علي سلامتهم.

كما دفعت الإدارة العامة للمرور بسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية وسيارات الاغاثة المرورية لمواجهة اي اعطال وضبط الحركة المرورية عن طريق مراقبة بالكاميرات وغرفة العمليات لتسير الحركة المرورية وسيتم نشر رجال مباحث المرور علي المواقف تحت إشراف العميد فؤاد الطيب مدير إدارة البحث الجنائي.

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وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتشديد الرقابة والتأمين والتواجد المروري الفعّال والجدي استعدادا لبدء الدراسة بالمدارس والجامعات تحت إشراف اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخليةوزير للشرطة المتخصصة.

وفي سياق متصل واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 6302 مخالفة مرورية متنوعة، وذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وفي نفس السياق واصلت الإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية للشرطة الحملات المتخصصة توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط المروري بالشوارع الرئيسية والميادين والمحاور على مستوي الجمهورية، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط (6302) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية (2197) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (220) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، (29) مخالفات دراجات نارية مخالفة، (32) مخالفة شروط الترخيص، (24) مخالفة "موقف عشوائى"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.