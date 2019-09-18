مصر | النائب العام يكلف مكتبه الفني بفحص فوري لبلاغ يتهم فاطمة ناعوت بازدراء الأديان 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب العام يكلف مكتبه الفني بفحص فوري لبلاغ يتهم فاطمة ناعوت بازدراء الأديان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف النائب العام، مساء اليوم الأربعاء، مكتبه الفني برئاسة المستشار هشام سمير، بالفحص الفوري للبلاغ الذي تقدم به طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، والمقيد تحت رقم 10900 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، والذي اتهم فيه الكاتبة فاطمة ناعوت بازدراء الأـديان.

وقال محمود فى بلاغه، إن المقدم ضدها البلاغ الكاتبة فاطمة ناعوت، وعبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، تطاولت على الدين المسيحى ضاربة بالثوابت المسيحية عرض الحائط.

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وأوضح أنها هاجمت طائفة على حساب طائفة أخرى وتتدخل في الشئون الدينية الداخلية للاقباط، وذلك عبر فيديوهات قامت بنشرها على موقع التواصل الاجتماعى إزدراءت فيه طوائف مسيحية، وهى بذلك اشعلت فتنة ما بين المسيحيين انفسهم فى تلك المرحلة الفارقة التى تمر بها البلاد والتى تتعرض خلالها مؤسسات الدولة واركانها لهجمات خارجية وداخلية لاسقاط مؤسسات الدولة وإثارة القلاقل والفتنة بين الطوائف المسيحية.

وذلك تنفيذا لجهات خارجية لزعزعة الاستقرار والامن الداخلى للبلاد وإثارة مشاعر المسيحيين الذين أستاءوه من تلك التصريحات والفيديوهات التى تقوم المقدم ضدها البلاغ بنشرها عبر صفحتها الرسمية.

وطالب محمود فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، واحالتها لمحاكمة جنائية عاجلة.