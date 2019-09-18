أخبار مصر | قصر المنيل يطلق ورشة لتعليم مبادئ الترميم والحفاظ على الأثر للأطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قصر المنيل يطلق ورشة لتعليم مبادئ الترميم والحفاظ على الأثر للأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور ولاء بدوي مدير عام قصر الأمير محمد علي توفيق بالمنيل، إن المتحف بصدد تنظيم ورشة عمل للأطفال للتعريف بمبادئ علم الترميم والحفاظ على المقتنيات.

وأشار بدوي، إلى أن الورشة تنطلق في إطار دور قطاع المتاحف في التواصل المجتمعي ورفع الوعي الأثري وتنمية حب الأثر والحفاظ عليه لدى النشء.

وأضاف أن الورشة من تنفيذ وإشراف قسم الترميم بالمتحف بقيادة المرممة رحاب جمعة وفريق قسم الترميم بالمتحف، وتنطلق صباح يوم الخميس 19 سبتمبر بقسم التربية المتحفية بمتحف الصيد بالقصر.

وورشة علم الترميم ليست الأولى التي تطلقها إدارة القصر، فهي تتزامن مع عدة فعاليات أخرى بمتحف قصر المنيل تتلاقى كلها عند هدف رفع الوعي الأثري، حيث يشهد القصر دورة للمتدربين على يد علماء علم الآثار لدراسة تاريخ وآثار عصر أسرة محمد علي.

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كما يشهد القصر متحف مؤقت لمقتنيات الأمير من الأدوات الكتابية، من أقلام ومحابر ودوايات وحافظات أقلام وغيرها والذي انطلق بمناسبة الموسم الدراسي.

كما يقدم المتحف حدمة الشرح المجاني والتي يقوم بها المتدربين بالمتحف لرواده، بحيث تتحول الجولة من مجرد الاستمتاع بمشاهد القصر البارعة إلى جولة ثقافية حول تاريخ القصر وصاحبه وأنواع فنونه.

والقصر يعد جامعًا للفنون الإسلاميةبكل أنواعها، فهو يزخر بالكتابات الأثرية، والزخارف النباتية، والهندسية، سواء الشامية أو المغربية أو الأندلسية أو المصرية، وخصيصًا ذات طابع التصر المملوكي وهو الطراز الذي يفضله المصريون.

وقد أسس الأمير محمد علي هذا القصر وكتب في نصه التأسيسي أنه إحياءً للفنون الإسلامية وأنه إهداءً للشعب المصري بعد أن يتوفاه الله، ومساحة القصر تصل لخمسة آلاف متر مربع، وبه عدة مباني أثرية، وهي سراي الاستقبال، والمسجد ومتحف الصيد، وسراي الإقامة، وسراي العرش، وبرج الساعة.