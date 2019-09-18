أخبار مصر | في عهد السيسي.. انطلاق مبادرة "نور حياة" بتمويل مليار جنيه (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عهد السيسي.. انطلاق مبادرة "نور حياة" بتمويل مليار جنيه (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

- تعريف المبادرة

تستهدف مبادرة "نور حياة"، التشخيص والعلاج المبكر لمسببات ضعف وفقدان الإبصار، إذ كشفت البحوث التجريبية للمبادرة إن حالات ضعف وفقدان الإبصار في مصر تقدر بنحو 5 ملايين مصاب، كما تمثل حالات ضعف الإبصار في المدارس الابتدائية نسبة 20% تقديريًا من إجمالي 10 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية.

وتهدف المبادرة إلى الكشف على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مليونى مواطن من الحالات الأولى بالرعاية وتوفير مليون نظارة طبية وإجراء 250 ألف عملية جراحية فى العيون، وكذلك تقديم الخدمات البصرية لنحو مليونى مواطن وإجراء ما يزيد على 200 ألف تدخل جراحى مع العلاج والمتابعة للحد من ضعف وفقدان الإبصار مع توفير خدمة مميزة للفئات الأكثر احتياجا، وإعادة دمج وتمكين ضعاف البصر ورفع الوعى لدى المواطن للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التي يمكن تجنبها.