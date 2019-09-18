أخبار مصر | القصبي: نرفض بكل قوة كل من يريد أن ينال من مصر وقيادتها وشعبها وجيشها (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القصبي: نرفض بكل قوة كل من يريد أن ينال من مصر وقيادتها وشعبها وجيشها (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق المؤتمر الصوفي السنوي لدعم الدولة، اليوم، الأربعاء، بمركز مؤتمرات وفعاليات الأزهر، وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن التقدم التكنولوجي له إيجابيات وسلبيات، ومن السلبيات نشر أفكار العنف والفوضى على وسائل التواصل ونشر الشائعات واستهداف استقرار الدول والمجتمعات وكل ذلك نتيجة لغياب الأخلاق.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، خلال كلمته بالمؤتمر، أن التصوف أخلاق، متابعًا: فمن زاد عليك خلقا زاد عليك تصوفا، وبالأخلاق تتقدم الشعوب والدول، وجميعنا نتابع ما يدور بالعالم من انتشار الأفكار الضالة والإرهابية والإسلام والأديان منهم براء.

وتابع، أن التصوف منهج رباني أصيل للإصلاح والبناء والتقدم والحضارة، فالأمم قد أصيبت فى مقتل يوم أن ابتعدت عن التصوف، واستثمار التصوف سوف ينعكس بالإيجاب على كل المجالات فالتصوف كان مفتاح الساسة فى علاقاتهم الدبلوماسية، فلنتمسك بالقيم الأخلاقية ولنحافظ على أوطاننا.

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ولفت إلى أن منهج التصوف هو منهج القيم الأخلاقية والمنهج القادر على حل كل المشكلات الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه يجب أن نزرع الخير والأمن والاستقرار وأن نصون خير أجناد الأرض أبناء القوات المسلحة حماة الوطن ودرعه وسيفه فهم حماة أمن المصريين ونعلن ثقتنا فى القيادة السياسية.

وتابع: "أتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لما قدمه من جهد وتضحية فى سبيل العمل على رفعة هذا الوطن وسعيه الدائم لرفع معيشة المواطن".

وأعلن رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أنهم يرفضون بكل قوة كل من يريد أن ينال من مصر وقيادتها وشعبها وجيشها، وأن أهل التصوف يعلنون وقوفهم بجانب قيادتهم وجيشهم ضد المتربصين.

وشارك في المؤتمر الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور محمد محمود أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمد جمال السيد أبو هنود مستشار وزير الأوقاف الفلسطيني والشيخ مسعود حجازي شيخ الطريقة القادرية في مصر.