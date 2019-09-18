أخبار مصر | في عهد السيسي| تطوير معهد القلب القومي بتكلفة 6.3 ملايين جنيه (فيديو وصور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عهد السيسي| تطوير معهد القلب القومي بتكلفة 6.3 ملايين جنيه (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وحدة قسطرة كهرباء القلب، بمعهد القلب القومي، يوليو الماضي، وذلك بعد إعادة تطويرها بـ6.3 ملايين جنيه.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن الوحدة تم تطويرها على أعلى مستوى حيث تم تزويدها بأجهزة Echo، قسطرة، ومحفز لضربات القلب، وصدمات، مشيرةً إلى أن شركة سيمنس الألمانية ساهمت بشكل كبير في تطوير الوحدة، مشيدةً بدور المجتمع المدني وما أبداه من تعاون لتطوير المعهد بشكل عام والوحدة بشكل خاص.

- وصف المشروع

خلال عام ونصف العام استمرت أعمال تطوير المعهد القومي للقلب، وشملت مرحلة التطوير البنية الأساسية والقسطرة والعمليات، وكان لدى المعهد 7 غرف قسطرة منهم 3 لا يعملون وأجهزة تحتاج إلى تكهين منذ 15 سنة؛ بسبب الإجراءات الحكومية لم تتكهن، فضلا عن وجود 9 غرف عمليات منهم 4 غرف فقط تعمل و5 لا يعملون؛ بسبب مشكلات في الصيانة والتكييف والخدمات المقدمة، مع وجود اهمال جثيم بالمكان ثم بدأت الحكومة تهتم بالمعهد ليصبح مكانا عالميا، واحتاج الأمر وقتا ومجهودا وعملا جماعيا إلى ان اصبح المعهد لما هو عليه الأن.