شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تعتمد 51 مليون جنيه لإحلال وتجديد المساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، 51 مليونا و474 ألف جنيه مصري لإحلال وتجديد المساجد وبعض المقار الإدارية بالمديريات على مستوى الجمهورية، كدفعة ثانية للعام المالي الحالي 2019 / 2020.

ذكر بيان لوزارة الأوقاف، الأربعاء، أن اعتماد ذلك المبلغ يأتي في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، وخطة الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة بعض المساجد والإدارات على مستوى الجمهورية.

من جانب آخر، أنهت وزارة الأوقاف خدمة 5 أئمة وخطباء بأوقاف الدقهلية بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهم، ونبهت على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينهم من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس.