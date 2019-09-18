شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة القاهرة» توزع 1000 شنطة مدرسية على الأسر الأكثر احتياجًا الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ غرفة القاهرة التجارية، الخميس، تنفيذ مبادرة الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة القاهرة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية لتوزيع 1000 شنطة مدرسية مجهزة بمستلزماتها على الأسر الأكثر احتياجا.

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تأتي مبادرة غرفة القاهرة كبداية للغرف التجارية على مستوى الجمهورية في توزيع 10 آلاف شنطة على الأسر الأكثر احتياجا في المحافظات المختلفة.

قال المهندس إبراهيم العربي، في بيان، الأربعاء، إن التبرع بـ1000 شنطة عن طريق غرفة القاهرة يأتي من منطلق الدور الاجتماعي والتكافلي من التجار المنتسبين للغرفة تجاه المواطنين من خلال تبرعهم بعدد من هذه الشنط والباقي ستتحمل تكلفته المالية غرفة القاهرة.

شدد «العربي» على أهمية الدور المجتمعي والتكافلي للتجار المنتسبين للغرف التجارية في مختلف المحافظات، مؤكدا أنهم معتادون عليه ويزداد في المواسم وهذا أمر طبيعي لمساندة أبنائنا تلاميذ المدارس وطلبة الجامعات لتخفيف الأعباء على هذه الأسر في ظل متطلبات الموسم الدراسي الجديد.