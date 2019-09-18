شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية، مساء الأربعاء، من كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والأنبا بيشوي بكرمة كينج مريوط في الإسكندرية.

حضر العظة مجموعة من الآباء الأساقفة والكهنة والشمامسة ومجموعة من الشعب الكنيسة والشباب، حيث ألقى قداسته أحد الموضوعات الروحية.