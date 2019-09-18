شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن 10 مناطق في الإسكندرية الخميس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية قطع المياه عن 10 مناطق شرقي المدينة، بدء من الحادية عشرة صباح الخميس، ولحين انتهاء أعمال الصيانة الطارئة.
وأوضحت الشركة، في بيان، الأربعاء، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق «خورشيد، تحيمر البحرية، المهاجرين، العكاري، الزوايدة، المراغي، الخروعة، العبيد، الثلاثين، عزبة النخل».
وسيتم ضعف وانقطاع المياه عن تلك المناطق بسبب بدء أعمال الصيانة الطارئة لخط المياه المغذي لعزب وقرى خورشيد البحرية أمام شارع السوق.
ناشدت الشركة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة لحين عودة المياه.
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