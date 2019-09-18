شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية ونائب وزير الزراعة يتابعان تطبيق منظومة كارت الفلاح الذكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، أعمال تطبيق منظومة كارت الفلاح الذكي وإجراءات استخراجه وتسليمه للمزارعين.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ ونائب وزير الزراعة إلى مبنى مديرية الزراعة في طنطا والاستماع إلى شرح مفصل عن طريقة تسجيل الحيازات على المنظومة واستخراج التقارير اللازمة التي تحدد المساحات المنزرعة وأنواع الزراعات والمساحات غير المنزرعة سواء كانت «متعدى عليها بالبناء- أرض بور – أرض تم دخولها داخل الحيز العمراني – أرض تم إدراجها ضمن مشروعات النفع العام».

تفقد المحافظ ونائب الوزير، خلال جولتهما، مبنى الإدارة الزراعية بطنطا لمتابعة أعمال تدقيق ومراجعة البيانات المسجلة من قبل الجمعيات ومطابقتها بالمستندات المعتمدة.

وتفقدا البنك الزراعي المصري بقرية القرشية، حيث شهدا أعمال تسليم الكروت للمزارعين الذين أشادوا بتسهيل إجراءات استخراجها، وتفقدا الجمعية الزراعية بالقرشية، حيث التقيا بالمواطنين أثناء عمليات تسجيل البيانات كما تطرق أيضاً إلى دور الجمعية في الإعلان الواضح عن الأوراق المطلوبة لأعمال التسجيل، في إطار متابعة أعمال تسجيل بيانات الحيازات على المنظومة بالجمعيات الزراعية.

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أكدت نائب وزير الزراعة، خلال الزيارة، أن تسجيل البيانات على منظومة إلكترونية يمثل نقطة تحول كبيرة تساعد في المراقبة الجيدة للأوضاع، وكذا أخذ القرارات التي تناسب الوضع الفعلي على أسس علمية، وأضافت أنه تم تسجيل 336 ألف حيازة على المنظومة ومتبقي 177 ألف حيازة فقط بالغربية، ما يعكس وعي مزارعي الغربية.

ووجهت نائب الوزير الشكر لمحافظ الغربية على دعمه في تطبيق المنظومة وإبدائه العديد من الأفكار البناءة التي تراعى استدامة المنظومة وسهولة استخدامها.

من جهته، أكد المحافظ أن تطبيق منظومة الكارت الذكي بالمحافظة هو جنى ثمار الانتهاء من أعمال البنية التحتية للتحول الرقمي بالمحافظة، مضيفا أن استخدام النظم التكنولوجية يعمل على تقليل الجهد والوقت.

وأكد أن هذه المنظومة تأتى في صالح المزارعين وهدفها القضاء على الفساد والوصول بالدعم إلى مستحقيه من المزارعين حسب المساحات المنزرعة فعلياً، مقدماً الشكر لوزارة الزراعة على اختيار المحافظة أن تكون أولى المحافظات التي يتم تطبيق منظومة الكارت الذكي بها بما يأتي في صالح المزارعين.

يذكر أن تسجيل حيازة المزارع على المنظومة تمر بعدة مراحل تتمثل في «التسجيل بالجمعيات الزراعية – التأكيد والمراجعة بالإدارات الزراعية – المراقبة وإعداد التقارير بمديرية الزراعة – تسليم الكروت الذكية من بنوك الأئتمان بعد تدقيق البيانات»، وتستهدف هذه المنظومة بالمحافظة استخراج كروت ذكية لعدد 500 ألف مواطن بإجمالي مساحة 400 ألف فدان.