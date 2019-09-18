شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبدالحميد يكشف أهمية زيارة رئيس الوزراء السوداني للقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الإعلامي عمرو عبدالحميد، بزيارة الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني الجديد، للقاهرة، حيث تعد الزيارة الأولى لدولة عربية يقوم بها رئيس الوزراء السوداني الجديد منذ أن تم اختياره لهذا المنصب، موضحًا أن دائما ما نقول إن العلاقات بين البلدين وطيدة للغاية، وهما شعب واحد في بلدين شقيقين جارين.

وأضاف «عبدالحميد»، خلال تقديمه برنامج «رأي عام»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»: «هذه هي الحقيقة التي برهن عليها التاريخ طوال عقود طويلة مضت، وتبقى هذه الحقيقة راسخة في أذهان المخلصين والمحبين من أهل مصر والسودان، بالفعل مصر والسودان لديهما علاقات تاريخية ذات خصوصية كبيرة جدًا».

وأشار الإعلامي إلى أن هذه الزيارة تُعد رسالة من القيادة السودانية الجديدة تؤكد مكانة القاهرة لدى الخرطوم ومكانة مصر لدى السودان والسودانيين، موضحًا أن مصر دائما تدعم استقرار وامن السودان وخيارات الشعب السوداني، وهذا الحوار جاء في وقت هام للغاية نتيجة تأزم سد النهضة، حيث إن الموقف السوداني في هذه الأزمة مهم للغاية.