"برنامج لمبة" يناقش علاقة مبادرة إخوان السجن بالهجوم على الجيش..فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص برنامج لمبة مع لؤي الخطيب حلقته الـ33، لطرح سؤال مهم، وهو: هل في علاقة بين استهداف الجيش ومبادرة شباب الإخوان في السجون؟ Advertisements وناقش لؤي الخطيب في هذه الحلقة كلام وائل غنيم ومسعد ابو فجر.

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