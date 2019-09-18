شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: تشغيل وحدات العلاج عن بعد في 9 قرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، تشغيل 9 وحدات علاج عن بعد مرتبطة بوحدتين مركزتين بمستشفى بني سويف النموذجي ومستشفى ناصر العام، والذي يتم تنفيذه طبقا للبروتوكول الموقع وزارة الاتصالات ومحافظة بنى سويف ممثلة في مديرية الصحة، والذي يأتى في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وضمن الخطوات العملية التي تنفذها الحكومة لتطوير منظومة الخدمات، والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات لخدمة المجتمع وتيسير حياة المواطنين وتخفيف الأعباء الحياتية عنهم وخاصة في القرى والأماكن الأولى بالرعاية.

أوضح المحافظ، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن هذه الوحدات للعلاج «عن بعد» بوحدات الرعاية بقرى: جزيرة المساعدة، دنديل، باروط، نعيم، العووانة، البرانقة، شنرا، دشاشة، الشنطور والتي ترتبط بوحدات أخرى رئيسية بمستشفى بني سويف النموذجي، وناصر العام، حيث يتم الربط التكنولوجي بين المستشفيات والوحدات الصحية والأجهزة المخصصة في تقديم هذه الخدمة، لإتاحة الرعاية الصحية «عن بعد»، أي أنه يمكن الأطباء من علاج المرضى متى دعت الحاجة وأينما كان المريض، من خلال استخدام هذه الخدمة.

كان المحافظ استقبل، مطلع نوفمبر الماضي، وفدا من وزارة الاتصالات لبحث متطلبات وآليات تنفيذ مشروع إقامة وحدات للعلاج «عن بعد» تكنولوجياً، وتجهيز مراكز مجتمعية متكاملة ببعض مراكز الشباب بالمحافظة، بالإضافة إلى مشروع إتاحة البوابة الإلكترونية الرسمية بالمحافظة في مجال خدمة ذوى الإعاقة، وهو ما توج بتوقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة ووزارة الاتصالات لتنفيذ ذلك المشروع، الذي يأتي في إطار المبادرة الرئاسية وإستراتيجية الوزارة لدعم المسؤئولية المجتمعية للتوسع في إنشاء مراكز مجتمعية متكاملة لخدمة مواطني محافظات الجمهورية، وكذلك التوسع في تقديم خدمات العلاج عن بعد.