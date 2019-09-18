شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة المجاري وإزالة الإشغالات.. أهم الأسلحة في مواجهة التقلبات الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى مثل هذه الفترة من كل عام تبدأ هيئة الأرصاد فى تحذير المواطنين من التقلبات الجوية المقبلة، والتى يشهدها فصل الخريف الذى يبدأ رسميًا فى 23 سبتمبر الجارى ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، بما فيه من تقلبات وعدم استقرار فى الأحوال الجوية، والتى يصحبها ظواهر مناخية عنيفة ومتغيرة كالأمطار التى ربما قد تصل إلى السيول فى بعض الأماكن خاصة فى المدن الساحلية كمحافظة الإسكندرية والسويس وغيرهما من المدن الساحلية، مما يتطلب استعدادات من قبل الجهات المعنية بتنظيم عملية تصريف المياه الزائدة، بالإضافة إلى تأمين أعمدة الكهرباء للحفاظ على المواطنين وتنظيم الحركة المرورية قدر المستطاع.

كان الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد، طالب المحافظين بضرورة أخذ احتياطات مبكرة خلال الفترة المقبلة لتجنب المخاطر التى قد تنتج عن الأمطار الغزيرة، كعمل صيانة للمجارى المائية وإزالة الإشغالات الموجودة من الأماكن الأكثر احتمالا فى سقوط الأمطار، وذلك حفاظاً على سلامة الأرواح والمنشآت.

أما عن كيفية التعايش مع وضع الطقس المتقلب ذى الظواهر الطبيعية المتلفة ونوبات الرياح الشديدة والعواصف الترابية التى تسبب صعوبة التنفس فضلًا عن السيول التى تحدث على مدار فصل الشتاء والخريف، فمن الضرورى أخذ كل هذه الأشياء فى عين الاعتبار أثناء الحياة اليومية من خلال الحفاظ على العادات الصحية والغذائية السليمة، واتباع أسلوب حياة صحيح يحد من التأثيرات السلبية للتقلبات الجوية على الصحة العامة لمختلف الأعمار، فضلًا عن كيفية التعامل مع الموقف إذا حدثت سيول أثناء سيرك فى الطريق.

ونستعرض فيما يلى بعض النصائح التى تساعد فى حماية الأطفال وكبار السن وقائدى المركبات من مخاطر فصلى الخريف والشتاء.

على الأم تعلم كيفية التعامل بشكل سليم مع العادات الصحية التى تمارسها تجاه طفلها خاصة مع تزامن دخول فصل الخريف والشتاء مع بداية السنة الدراسية الجديدة، مما يزيد من احتكاك الأطفال بالجو بشكل مباشر، واختلاطهم ببعضهم البعض، الأمر الذى يسهل انتقال العدوى بينهم فى حالة إصابة أحدهم بالأنفلونزا أو التهاب الجيوب الأنفية وغيرها من الإصابات المرتبطة بالتغيرات الجوية.

ويجب على كل أم المحافظة على النظافة الشخصية الخاصة بطفلها، فضلًا عن نظافة أدواته الشخصية التى تشمل الملابس وفرشاة تصفيف الشعر وفرشاة الأسنان وزجاجات المياه وغيرها.

Advertisements

ومن الضرورى تعليم الطفل أهمية غسل يديه قبل تناول الطعام وبعد الانتهاء من اللعب من تلقاء نفسه دون أن تنبهه أمه أو معلمته فى كل مرة، إضافة إلى ضرورة نقل ثقافة الخصوصية للطفل، من خلال تعليمه عدم تبادل زجاجة المياه مع زملائه أو مع أشخاص آخرين بشكل عام.

ويجب الحرص على ارتداء ملابس إضافية فى حالة انخفاض درجة الحرارة للوقاية من البرد، لكن مع مراعاة عدم الإفراط فى الطبقة الزائدة من الملابس حتى لا يصاب بتهيج الجلد الناتج عن الحرارة وعدم الراحة أثناء التحرك.

ولابد من تغيير ثقافة النوافذ المغلقة فى فصل الشتاء، والانتباه لنوافذ الغرفة أو المدرسة التى يجب أن يفتح أحدها لسهولة التهوية وتجديد الهواء. وفى حالة إصابة الطفل بنزلة برد، لا بد من إبقائه فى المنزل حتى لا ينقل العدوى لزملائه، وعند إصابته بالبرد يجب عدم إعطائه المضاد الحيوى دون استشارة الطبيب، إلى جانب أهمية استكمال الجرعة التى حددها الطبيب للنهاية نظرًا لأنه قد يدمر جهاز المناعة فى حالة استخدامه بشكل خاطئ، ويمكننا اعتبار تناوله بشكل غير صحيح أو مع الحالات الخفيفة التى لا تحتاجه بشكل كافى أحد أهم الأسباب فى تكرار الإصابة بشكل ملحوظ نظرًا لتأثر المناعة.

ويجب الحرص على وجود الخضروات والفواكه فى النظام الغذائى الخاص بالطفل، وإدخال العناصر الغذائية الغنية بفيتامين «c»، الذى يساهم بقوة فى الوقاية من نزلات البرد خلال فصل الشتاء مثل البرتقال واليوسفى والجوافة، مع إعطاء إرشادات للطفل بكيفية استخدام المناديل أثناء الكحة أو العطس لضمان عد انتقال الجراثيم على سطح الجلد، فإذا أصيب أحد أفراد الأسرة بالبرد عليه عدم التعامل بشكل مباشر مع الطفل وترك مسافة بينه وبين الطفل، مع ضرورة عدم التواجد معه فى مكان مغلق لا يتجدد به الهواء حتى لا تحدث عدوى.

ويمكن للأم أعطاء طفلها تطعيم ضد الأنفلونزا إذا لاحظت تأثر صحته بالتقلبات الجوية أكثر من أقرانه وحتى للوقاية بشكل عام، حيث ينصح الأطباء بهذاالتطعيم مرة سنويًا فى بداية دخول فصل الشتاء.

ومن المهم تجنب تعرض الأطفال للتدخين السلبى الذى يضر بصحتهم، لذا إذا كان أحد أفراد الأسرة يدخن عليه الابتعاد عن الطفل أثناء التدخين، ويفضل أن يكون فى مكان مفتوح، كما يمكن للأم أن تقدمِ لابنها كوبا من الماء البارد قبل الخروج من المنزل، حتى يعادل درجة حرارة الجسم مع الجو الخارجى.

ويجب الإكثار من تناول المشروبات الدافئة كالينسون والنعناع وغيرها من الأعشاب التى تفيد فى حالات الإصابة بالبرد.