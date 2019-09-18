شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر وسفير إيطاليا يناقشان سبل دعم العلاقات والإعداد لـ«اليوم الإيطالي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بمكتبه في ديوان عام المحافظة، سفير إيطاليا بالقاهرة، جامباولو كانتينى، وبرفقته مسؤول التعاون الدولى بالسفارة، ومديرة قطاع الآثار، والدكتور فرنسيس، أمين القنصل الشرفى في المحافظة، لمناقشة الإعداد والتجهيز للاحتفال باليوم الإيطالى.

من جهته، أعرب السفير الإيطالى عن سعادته بزيارة مدينة الأقصر الأثرية متمنياً استمرار التعاون ودعم أواصر الصداقة بين الجانبين، خاصة أن هناك تقاربا في الثقافة مما يشجع على تبادل العديد من الخبرات في مجالى الآثار والصناعة.

استعرض «كانتينى» مقترح إقامة اليوم الإيطالى بالأقصر، والذى من المقرر إقامته يومى 30 و31 أكتوبر القادم، حيث يتضمن برنامجاً متميزاً على مدار يومين، ويشمل اليوم الأول إقامة معرض للحرف اليدوية بحضور مؤسسة «كاباك» لخدمات التعليم والتدريب في مجال الخدمات الصناعية – الاتحاد الإيطالى العام للشركات والأنشطة المهنية والعمل الحر، وتنظيم حلقة نقاشية في مجال السياحة بحضور الأطراف المعنية في الأقصر وأسوان ومنظمى الرحلات السياحية ووسائل الإعلام، ويختتم اليوم الأول بأمسية حول المطبخ الإيطالى.

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أما اليوم الثانى فهو مخصص لعلم الآثار، ويتضمن زيارة لمقبرة نفرتارى، ومقبرة سيتى الأول، وافتتاح معرض وثائقى يقوم بتنظيمه المتحف المصرى في تورينو وإلقاء محاضرة بعنوان «البعثات الأثرية الإيطالية في الأقصر»، وعرض لفيلم قصير عن مقبرة نفرتارى بعنوان «رحلة فيما وراء المقبرة إلى البعث»، ويختتم اليوم الثانى بتسليم شهادات الاشتراك في الحلقات الدراسية النقاشية.

أوضح السفير الإيطالى أن اليوم الإيطالى يهدف إلى دعم العلاقات بين الجانبين عن طريق دعوة كبرى الشركات السياحية الإيطالية وممثلى الأشغال والحرف اليدوية للتعاون مع نظرائهم في الأقصر، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يقام معرض في نوفمبر القادم يختص بالصناعات وستكون مصر ضيف شرف في هذا المعرض الذي يركز على صناعات الألباستر والسيراميك والبورسلين والأقطان والأخشاب وسيتم اخطار المحافظة بشكل رسمى بالبرنامج المقرر والفعاليات.

استعرض الجانب الإيطالى مشروع «الحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشرى» المقام بناء على التعاون الناجح بين مكتب التعاون الإيطالى والحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمى، والذى سيدعم في المرحلة الثالثة 3200 طالب وطالبة في جميع المدارس المجتمعية بالأقصر من خلال التغذية المدرسية، وتمكين 2000 امرأة اقتصاديا عن طريق التدريبات الحرفية وقروض متناهية الصغر، وسيدعم المشروع البرنامج القومى للنهوض بالتعليم من خلال توفير التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية لـ 139 مدرسة مجتمعية في محافظة الأقصر إلى جانب العمل على بناء القدرات.

فى السياق، أكد المحافظ دعمه الكامل لكافة الفعاليات المقرر إقامتها على هامش اليوم الإيطالى، متمنياً عودة السياحة الإيطالية إلى سابق معدلاتها وأن يكون لليوم الإيطالى مردود إيجابي على زيادة نسبة أعداد السياح الإيطاليين بالأقصر.