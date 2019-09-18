شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: 164 مليون جنيه لحل مشكلة الصرف في بياض العرب الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، الحصول على اعتماد مالي قدره 164 مليونا و500 ألف جنيه من وزارة التخطيط لتنفيذ الحل الدائم لمشكلة الصرف الصحي، بمنطقة بياض العرب الصناعية، حيث تمكنت المحافظة من تنفيذ الحل العاجل للمشكلة «كمرحلة أولى» بتكلفة 45 مليون جنيه والذي من خلاله تمت السيطرة على تسرب مياه الصرف بالمنطقة، والتي كانت لها تداعيات سلبية على موقف الإستثمار بالمنطقة والمناطق السكنية المحيطة بها.

أوضح المحافظ، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه بالفعل تم البدء في تنفيذ المشروع الذي سيوفر الحل الدائم للمشكلة التي ظلت تعانى منها المنطقة «منذ ما يقرب من 12 عاماً»، حيث تم إسناد الأعمال للهيئة العربية للتصنيع، لاستيعاب 21 ألف متر مكعب من مياه الصرف بفائض يصل إلى 11 ألف متر مكعب عن ناتج المنطقة من مياه الصرف، حيث تم في الفترة الماضية تنفيذ الحل العاجل الذي تضمن إنشاء محطة ري ووحدة فلاتر ومد خطوط شبكات ري بالتنقيط وزراعة 250 فدان غابة شجرية بأشجار الجوجوبا والبامبو ونخيل الزينة.