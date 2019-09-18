شكرا لقرائتكم خبر عن الببلاوي: الرئيس السيسي كان شجاعًا لأقصى درجة.. والشعب هو البطل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولى.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الببلاوي أشاد خلال اللقاء بما حققته الحكومة من نجاح لافت على الصعيد الاقتصادى، خاصة ما يتعلق بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، في إطار برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولى، قائلاً إن ما حققته مصر يفوق بكثير ما كان متوقعا، مؤكدا أن الرئيس السيسى كان شجاعا لأقصى درجة غير من سبقوه، والشعب هو البطل.

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وأضاف أن تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي أصبحت محل فخر من جانب صندوق النقد الدولي، وصارت مضرب المثل في أروقة الصندوق كنموذج نجاح بارز لما يتبناه الصندوق من برامج إصلاح.

واختتم الببلاوى حديثه بأن مصر تستحق هذا النجاح الذي تحقق بفضل شعب صبور، وقيادة سياسية واعية، وحكومة مجتهدة دأبت على تنفيذ البرنامج بكفاءة وانضباط.

من جانبه، وجه الدكتور مصطفى مدبولى الشكر للدكتور الببلاوى على جهوده في قيادة العمل داخل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولى، معرباً عن ترحيب مصر بأفكار ومقترحات الببلاوى باعتباره أحد القامات الاقتصادية المتميزة في الوطن العربى.