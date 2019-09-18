شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخارجية السودانية: لقاء حمدوك بالسيسي كان مثمرًا وناجحًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبدالله، إن لقاء رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك بالرئيس، عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، بالقاهرة، كان لقاءً مثمراً وناجحاً، تم فيه تناول العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت وزيرة الخارجية أن اللقاء تطرق للأوضاع في السودان بعد نجاح الثورة وبدء الفترة الانتقالية، مبينة أن رئيس الوزراء قدم خلال اللقاء، شرحاً حول التطورات السياسية بالبلاد والتحديات التي يواجهها السودان، والتي على رأسها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعفاء ديون السودان الخارجية ومساعي تحقيق السلام الشامل والعادل بالبلاد.

وأبانت أن اللقاء تطرق لأهمية دفع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وترقية المشروعات الاستراتيجية بين الخرطوم والقاهرة.