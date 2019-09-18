شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تعلن مينا مسعود سفيرًا لمبادرة «اتكلم مصري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الفنان المصري مينا مسعود بطل فيلم «علاء الدين» النسخة الواقعية، والذي يزور مصر حاليا للمشاركة في مهرجان الجونة السينمائي.

أعلنت الوزيرة، خلال اللقاء، مينا مسعود سفيرا لمبادرة «اتكلم مصري» التي أطلقتها وزارة الهجرة للحفاظ على الهوية الوطنية، وتتيح تعلم اللغة العربية واللهجة المصرية لأبناء المصريين المقيمين بالخارج.

ورحبت الوزيرة بمينا مسعود في وطنه الأم، معربة عن فخرها وسعادتها بما وصل إليه في مشواره الفني، فضلاً عن تمسكه باللغة العربية والمصرية لغة وطنه الأم، مشيرة إلى أن الفن هو أحد عناصر القوى الناعمة لمصر في الخارج.

وذكرت الوزيرة أنها تشجعه في مسيرته الفنية، متمنية له المزيد من النجاح، إذ إنه من النماذج الرائعة في مجال الفن والتمثيل التي عكست صورة إيجابية عن مصر عالميًا.

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من جهته، أعرب مينا مسعود عن سعادته البالغة بإعلانه سفيرا لمبادرة «اتكلم مصري» لتعليم اللغة العربية المصرية، ولوجوده في وطنه الأم ولقائه بالوزيرة، لافتا إلى أنه كان حريصًا على التمسك باللغة العربية المصرية لأنها لغته الأم.

كما أعرب السيد «صفوت» والد مينا مسعود عن شكره وتقديره لوزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، وحرصها على التواصل مع أبناء المصريين في الخارج، لا سيما المبدعين منهم مثل مينا وربطهم ببلدهم الأم.

وتهدف مبادرة «اتكلم مصري» التي أطلقتها وزارة الهجرة إلى ربط المصريين المقيمين بالخارج وترسيخ هويتهم الوطنية المصرية، من خلال تعلم اللهجة المصرية واللغة العربية بحيث لا تصبح اللغة عائقا للتواصل بينهم وبين أهلهم في الداخل، بالتعاون مع مجموعة دار نهضة مصر للنشر.

كما يشارك الفنان المصري مينا مسعود، بطل النسخة الواقعية للفيلم العالمي «علاء الدين»، وأحد شباب الجيل الثاني من أبناء المصريين بالخارج، في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي لهذ العام والتي تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل.

مينا مسعود ممثل من أصل مصري، ولد في 17 سبتمبر 1991 بالقاهرة لأبوين مصريين قبل سفرهم وإقامتهم في كندا.

ولعب مسعود دور «علاء الدين» في النسخة الواقعية للفيلم، كما لعب دور «طارق القصار» في المسلسل التلفزيوني «جاك رايان»، كما كان له دور في الموسم الأول من مسلسل «نيكيتا».