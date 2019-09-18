شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع والداخلية الكويتيتين: رفع درجات الاستعدادات لأى طارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت وزارتا الدفاع والداخلية الكويتيتين، من درجات استعدادهما، لتأمين مختلف المواقع والمنشآت فى الكويت.

وقالت وسائل إعلام محلية كويتية مساء، اليوم الأربعاء، إن وزارة الدفاع الكويتية، أعلنت رفع حالة الاستعداد القتالى إلى رقم "1" ابتداءً من، غد الساعة 6:00 صباحًا على عموم وحدات القوة البرية، رفع الجاهزية القتالية إلى رقم "1" ابتداءً من 12:00 صباحًا.

وأضافت أن وزارة الداخلية أعلنت هى الأخرى تعميمًا إلى رؤساء المخافر "أقسام الشرطة"، برفع الجاهزية، وتكثيف الدوريات ونشرها على الأماكن الحيوية، والاستعداد لأى استدعاء.