شكرا لقرائتكم خبر عن بيان مشترك لترامب وجونسون: لن نسمح لإيران بحيازة سلاح نووى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها، أن بيان مشترك للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، أكدا خلاله أنهما لن يسمحا لإيران بحيازة سلاح نووى، ويبحثا تداعيات الهجوم على معملى أرامكو.

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