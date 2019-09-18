شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة تعلن مينا مسعود بطل فيلم علاء الدين سفيرا لمبادرة "اتكلم مصرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الفنان المصرى العالمى مينا مسعود بطل فيلم علاء الدين النسخة الواقعية، والذى يزور مصر حاليا للمشاركة فى مهرجان الجونة السينمائى.

وخلال اللقاء، أعلنت وزارة الهجرة، مينا مسعود سفيرا لمبادرة "اتكلم مصرى"، تلك المبادرة التى أطلقتها وزارة الهجرة للحفاظ على الهوية الوطنية، وتتيح تعلم اللغة العربية واللهجة المصرية لأبناء المصريين المقيمين بالخارج، من خلال برنامج سهل وواضح معد خصيصًا لهذا الغرض ومقسم حسب الفئات العمرية.

ورحبت وزارة الهجرة بمينا مسعود فى وطنه الأم، معربة عن فخرها وسعادتها بما وصل إليه فى مشواره الفنى، فضلاً عن تمسكه باللغة العربية والمصرية لغة وطنه الأم، مشيرة إلى أن الفن هو أحد عناصر القوى الناعمة لمصر فى الخارج لما له من قوة تأثير، وبالتالى فإن نجاحه يعتبر نجاحًا لمصر بالخارج.

وأضافت وزارة الهجرة أنها تشجعه فى مسيرته الفنية، متمنية له المزيد من النجاح، إذ إنه من النماذج الرائعة فى مجال الفن والتمثيل التى عكست صورة إيجابية عن مصر عالميًا.

ومن جانبه، أعرب مينا مسعود عن سعادته البالغة بإعلانه سفيرا لمبادرة "اتكلم مصرى" لتعليم اللغة العربية المصرية، ولوجوده فى وطنه الأم، لافتا إلى أنه كان حريصًا على التمسك باللغة العربية المصرية لأنها لغته الأم.

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من جانبه، أعرب "صفوت" والد مينا مسعود عن شكره وتقديره لوزارة الهجرة، وحرصها على التواصل مع أبناء المصريين فى الخارج، لا سيما المبدعين منهم مثل مينا وربطهم ببلدهم الأم.

يذكر أن مبادرة "اتكلم مصرى" التى أطلقتها وزارة الهجرة تهدف إلى ربط المصريين المقيمين بالخارج وترسيخ هويتهم الوطنية المصرية، من خلال تعلم اللهجة المصرية واللغة العربية بحيث لا تصبح اللغة عائقا للتواصل بينهم وبين أهلهم فى الداخل، وذلك بالتعاون مع مجموعة دار نهضة مصر للنشر.

كما يشارك الفنان المصرى مينا مسعود، بطل النسخة الواقعية للفيلم العالمى "علاء الدين"، وأحد شباب الجيل الثانى من أبناء المصريين بالخارج، فى الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى لهذ العام والتى تقام فى الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن مينا مسعود ممثل من أصل مصرى، ولد فى 17 سبتمبر 1991 بالقاهرة لأبوين مصريين قبل سفرهم وإقامتهم فى كندا. ولعب مسعود دور "علاء الدين" فى النسخة الواقعية للفيلم، كما لعب دور "طارق القصار" فى المسلسل التلفزيونى "جاك رايان"، كما كان له دورًا فى الموسم الأول من مسلسل "نيكيتا".