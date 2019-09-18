شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب كمية من نبات "القات" المخدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، من ضبط راكب حاول تهريب كمية من نبات "القات" المخدر، أثناء إنهاء إجراءات وصوله قادما من اليمن، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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صرحت مصادر مطلعة بالمطار، بأنه وردت معلومات لإدارة البحث الجنائى بالمطار تفيد بأن أحد الركاب القادمين من اليمن بحوزته مواد مخدرة، وبتفعيل إجراءات المتابعة تبين وصول الراكب وتم تفتيشه بمساعدة سلطات الجمارك بالمطار، حيث عثر بداخل إحدى حقائبة على كمية من نبات القات المخدر وزنت حوالى 900 جرام، وأمر اللواء حسين منيع مساعد وزير الداخلية لأمن المطار القاهرة الدولى، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.