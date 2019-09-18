شكرا لقرائتكم خبر عن العدل تواصل اجتماعاتها لبحث ميكنة مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل وزير العدل اجتماعاته مع مساعديه لشئون الشهر العقارى، والتطور التقنى، للوقوف على أخر المستجدات فى تطوير مكاتب للشهر العقارى والتوثيق فى جميع المحافظات، تمهيدا للافتتاح عددا من المكاتب التى تم ميكنتها خلال العام القضائى الجديد المقرر له مطلع أكتوبر المقبل.

وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن وزارة العدل تسعى جاهدة للانتهاء من تطوير وإدخال نظام الميكنة فى مكاتب الشهر العقارى البالغ عددها 247 من أجمالى 420 مكتب على مستوى الجمهورية بحلول 2020، وذلك بعد الانتهاء مؤخرا من تطوير 173 مكتب.

وأشارت المصادر، أن الافتتاحات المزمع عقدها خلال العام القضائى الجديد تأتى فى إطار سعى الوزارة إلى توفير خدمات الشهر العقارى والتوثيق لكافة المواطنين بمحافظات الجمهورية بأقصى سرعة وبأقل جهد عن طريق ميكنة كافة الإجراءات وهو ما يحقق صالح المواطنين والعاملين فى آن واحد.

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وذكرت المصادر، أن المكاتب المطورة حاليا تعمل بنظام الشباك الواحد، وهو آلية عمل تتغلب على بعض المشاكل والمعوقات التى كان يعانى منها المواطن سابقا مثل كثافة العمل ومحدودية العمالة وبطء الإجراءات وإهدار الوقت.