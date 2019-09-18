الأوقاف: 51 مليونًا و 474 ألف جنيه لإحلال وتجديد المساجد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، صرف مبلغ واحد وخمسين مليونا وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف جنيه مصرى، لإحلال وتجديد المساجد وبعض المقرات الإدارية بالمديريات على مستوى الجمهورية، كدفعة ثانية للعام المالى الحالى 2019 / 2020م . Advertisements وقال بيان الوزارة: "يأتى ذلك فى ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، وفى إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة بعض المساجد والإدارات على مستوى الجمهورية".

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