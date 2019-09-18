شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 92 طن لحوم أضاحى فى 17 محافظة بالأسبوع السادس للتوزيع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الأوقاف للأسبوع السادس على التوالى تنفيذ خطتها فى توزيع لحوم صكوك الأضاحى على الأسر الأكثر احتياجًا بإجمالى (92) طنًا بدءًا من يوم الجمعة القادم.
ويتم التوزيع بمحافظات : ( البحيرة- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- دمياط- الغربية- الدقهلية- جنوب سيناء- الفيوم- بني سويف- الإسماعيلية- مرسى مطروح- الوادى الجديد- القاهرة- الجيزة- الإسكندرية)، حيث يصل إجمالى ما يتم توزيعه حتى نهاية الأسبوع السادس (455) طنًا.
من جانبها أكدت عرفة العمليات بالوزارة أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بالاحترام والإنسانية معهم، متابعة: "أننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع".
|
اليوم والتاريخ
|المحافظة
|الكمية
|الجمعة
20 / 9
|سوهاج
|
4 طن
|
قنا
|4 طن
|بني سويف
|
4 طن
|
البحيرة
|
4 طن
|
السبت 21 / 9
|المنيا
|4 طن
|أسيوط
|
4 طن
|
الأحد 22 / 9
|سوهاج
|4 طن
|قنا
|
4 طن
|
دمياط
|2 طن
|
الإثنين 23 / 9
|
الغربية
|4 طن
|
الدقهلية
|
4 طن
|
الثلاثاء 24/ 9
|
الفيوم
|4 طن
|بني سويف
|
4 طن
|
الإسماعيلية
|4 طن
|الأربعاء 25 / 9
|مرسى مطروح
|
4 طن
|
الوادي الجديد
|
4 طن
|
القاهرة
|5 طن
|الخميس 26 / 9
|المنيا
|
4 طن
|
أسيوط
|
4 طن
|
سوهاج
|
4 طن
|
الجمعة 27 / 9
|
الجيزة
|5 طن
|قنا
|
4 طن
|
الإسكندرية
|4 طن
|الإجمالي ( 92) طن
|
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