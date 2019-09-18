شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم الوضوء بماء البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها: "هل يجوز الوضوء بماء البحر؟.

وأجاب عن السؤال الدكتور عمرو الوردانى، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الذى أكد خلال البث المباشر، أن الوضوء بماء البحر حلال ولا شئ فيه.

ودلل الوردانى على صحة فتواه بذكره حديث للنبى صلى الله عليه وسلم، قائلا:"سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم :"هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ".