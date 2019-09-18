ضبط 27 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجحت شرطة التموين في ضبط مصنع لإنتاج المواد الغذائية بالإسكندرية بداخله أكثر من 27 طن مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. أكدت تحريات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية اتهام المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة برج العرب، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الغش التجاري. Advertisements وبينت التحريات أن المتهم يصنع مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات، مستخدماً مستلزمات إنتاج أجنبية الصنع مجهولة المصدر. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه وضبط 1048 جوالا وزنت 26,700 طن نشادر، و500 كجم، كسر البسكويت مستلزمات إنتاج أجنبية الصنع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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