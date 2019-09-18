إخلاء سبيل متهم بإحياء رابطة "وايت نايتس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: أمرت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل المتهم مصطفى محمود من مشجعي نادي الزمالك، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بتهمة إعادة إحياء رابطة ألتراس الزمالك، المعروفة بـ "الوايت نايتس". ووجهت النيابة للمتهمين في تلك القضية اتهامات بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، ألتراس وايت نايتس.

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