قبل التشاجر بـ 24 قطعة سلاح.. الداخلية تحبط خصومة ثأرية بين عائلتين بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

استهدف قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بأسيوط، طرفي خصومة ثأرية إثر خلافات سابقة على قطعة أرض وبحوزتهم عدد من الأسلحة النارية والذخائر كانوا بصدد استخدامها للتشاجر فيما بينهم.

أكدت المعلومات والتحريات قيام أفراد عائلتين مُقيمين بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط بإعداد وتجهيز أسلحة نارية وذخائر بهدف التشاجر فيما بينهما إثر خلافات سابقة على قطعة أرض بذات القرية بدائرة المركز، حيث قام قطاع الأمن العام بحملة مُكبرة بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، مدعمة بقوات من قطاع الأمن المركزي وإدارة قوات الأمن استهدفت طرفي النزاع.

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وأسفرت جهود الحملة في مجال الأسلحة النارية عن ضبط 24 قطعة سلاح ناري، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 18 متهم من أفراد العائلتين.

وضُبط في مجال تنفيذ الأحكام 5 أحكام جنائية من بينها 3 أحكام بالسجن المؤبد، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات ضُبط "مزارع" ينتمي لإحدى العائلتين طرفي النزاع، وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش، مبلغ مالي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.