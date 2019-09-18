بملايين الجنيهات.. ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في العملة بمدينة نصر-(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بمدينة نصر.

وتمكن المقدم حسام ناصر، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، والرواد إسلام سمير، وأحمد الوكيل، وإبراهيم الغمري، ومحمد مجلي، وإسلام صبحي، وكريم الفقي، ضباط مباحث القسم، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام حال توقفه بسيارة ملاكي أمام فرع أحد البنوك الكائنة بدائرة القسم، وبحوزته مبالغ مالية قدرها "100 ألف جنيه مصري، 5000 دولار أمريكي"، طبنجة صوت"، وبمواجهته اعترف بحيازته للطبنجة بقصد الدفاع، والمبالغ المالية المضبوطة بحوزته بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالاشتراك مع كل من "مدير مالي بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي، وآخر حاصل على ليسانس آداب، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل".

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بإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكي " قيادة الثاني وملك الشركة محل عمله، وعثر بحوزتهما على مبلغ مالية قدرها "2,491,715 جنيه مصري 30 ألف دولار أمريكي 34 ألف يورو، 5 شيكات بنكية فارغة"، وبمواجهتهما أيدا بما جاء بأقوال المتهم الأول، واعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية.