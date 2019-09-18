بالفيديو.. الأمن العام يُحبط ترويج 120 طربة حشيش وأفيون بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يبرز جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة أمن القليوبية، في إحباط ترويج صفقة حشيش وأفيون قبل ترويجها بالمحافظة.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية قيام عاطلين – لهما معلومات جنائية مسجلة – مقيمان بمدينة السلام بالقاهرة، بالتردد على دائرة القسم لممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهما أسلحة نارية وذخائر.

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وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما حال سيرهما بسيارة ملاكي بطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي بدائرة القسم، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على بندقية آليه و13 خزينة لذات السلاح و 197 طلقة نارية من ذات العيار، وبندقية خرطوش وطلقتين خرطوش من ذات العيار، و119 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11,900 كيلو جرام، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية لحماية تجارتهما، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.