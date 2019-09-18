بعد 12 ساعة من البحث.. انتشال جثة طفل سقط في بالوعة بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

بعد مرور 12 ساعة من البحث، نجحت قوات الإنقاذ بالحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من انتشال جثة الطفل " كمال أ."، (10 سنوات)، بعدما سقط داخل بالوعة صرف صحي في منطقة السلام.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة بإشراف اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية، أنه أثناء سير الطفل كمال أسامة 10 سنوات، مع أصدقائه بالشارع الجديد بمدينة السلام؛ سقط داخل البالوعة لعدم وجود غطاء لها وضعف الإنارة بالشارع.

كان رئيس مباحث قسم شرطة السلام، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها سقوط طفل داخل بالوعة.

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وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية، وفرق الإنقاذ، وانتشال جثمان الطفل.

ويقوم رجال المباحث بالاستماع لأقوال شهود العيان ووالدي الطفل حول الواقعة، وكتابة تقرير كامل عن الحادث لمحاسبة المتورطين.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.