علي جمعة يطالب الشعب أن يلتحم صفا واحدا خلف الرئيس والجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق، في كلمته خلال المؤتمر الصوفى العام لدعم الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب والتطرف، أن المؤتمر يأتي رسالة تأييد واضحة للدولة المصرية بكافة مؤسساتها والقوات المسلحة والشرطة المصرية والقيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضد من يريدون للوطن الدمار ويعملون على نشر الفتنة بين القيادة الحكيمة والشعب وضد الجماعة الإرهابية التي تحاول جاهدة زعزعة الاستقرار بمصر التي حماها الله تعالى وأنزل فيها قرآنا يتلى آناء الليل وأطراف النهار.

وطالب جمعة، الشعب المصري بكافة أطيافه وفئاته أن يلتحم صفا واحدا خلف الرئيس والقوات المسلحة والشرطة من أجل القضاء على الإرهاب والتطرف ومن يريدون الفساد والإفساد في الأرض ويعملون على عرقلة مسيرة الإصلاح والاستقرار.

وشدد على أن كافة المتصوفين ومعهم الشعب المصري الكريم يبذلون الغالي والنفيس في مواجهة دعاة الفتنة والخراب.