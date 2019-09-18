المؤتمر الصوفي العام يجدد دعمه للدولة المصرية ضد الإرهاب والتطرف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

عقد المؤتمر الصوفى السنوى العام، اليوم الأربعاء، فعالياته للتأكيد على دعم الدولة المصرية في مواجهة المخططات التي تستهدف تقسيم الشعب المصرى والتأكيد على الثبات فى مواجهة التطرف الجماعات الارهابية.

وقال الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية رئيس المجلس الاعلى ورئيس ائتلاف دعم مصر، إن المؤتمر هو بداية لسلسة من المؤتمرات سوف يتم تنظيمها على مستوى الجمهورية للتأكيد على أهمية دعم الدولة ونشر القيم الاخلاقية والتسامح.

وأوضح القصبي أن الطرق الصوفية ومشايخ الطرق وأبناء ومريدى الطرق في جميع أنحاء الجمهورية يعملون على نشر التسامح والرحمة والصدق ومساندة الدولة والتنمية والاستقرار الذي يسعى إليه المجتمع وهو ما يغاير ما تنتهجه الجماعات الإرهابية التي تهدف إلى تدمير البلاد وتعطيل مصالح العباد.

وشارك بالمؤتمر علي جمعة مفتي الجمهورية السابق والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والدكتور محمد محمود أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمد جمال السيد أبو هنود مستشار وزير الأوقاف الفلسطيني والشيخ مسعود حجازي شيخ الطريقة القادرية في مصر ، ولفيف من القيادات السياسية والدينية والتنفيذية.