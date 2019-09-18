شركة الخدمات الأرضية: تحديث المعدات لمنافسة الأسواق الآسيوية والأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

أكد المهندس مجدى محمدين رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، تحديث كافة معدات الشركة على ألا يتعدى عمر أي معدة 15 عاما، حتى تليق باسم الشركة، والقدرة على المنافسة على مستوى القارة الأفريقية والأسيوية بل والخروج للقاره الأوروبية.

وأوضح رئيس الخدمات الأرضية خلال لقاء العاملين بالشركة، أن عوامل السلامة والأمان والجودة أساس عمل الشركة والعاملين بها، بالإضافة إلى الاعتناء بالمعدات والأجهزة حتى تكون قادرة على تلبية احتياجات ومتطلبات العمل.

وشدد محمدين على تدريب العاملين ورفع كفائتهم مع توعيتهم بنوعية المعدات الجديدة التي دخلت الخدمة بالفعل أو التي بصدد التعاقد عليها في المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن دور التدريب والجودة أساسي ومحوري في الفترة القادمة التي لا تقبل إلا الجهد والإخلاص في العمل سواء على مستوى تدريب العاملين أو على مستوى جودة الخدمة المقدمة للركاب والشركات.

وأشار إلى أن السلامة والأمان في تقديم الخدمة أساس عمل الشركة والعاملين بها، والاعتناء بالمعدات الجديدة حتى تكون قادرة على الوفاء بالعمل وإطالة عمرها.