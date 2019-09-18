محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية نيبال، الفيدرالية الديمقراطية، بديا ديثي بهنداري، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الدستور. وأوفد سيادته الأمين برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف إلى سفارة جمهورية نيبال بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة. كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس جمهورية مالي، إبراهيم بوبكر كيتا، بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال، أوفد الأمين برئاسة الجمهورية حسام زعتر إلى سفارة مالي بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يبعث ببرقيتي تهنئة لرئيسي نيبال ومالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.