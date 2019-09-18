أخبار مصر | علي جمعة: "هدفنا مساندة الجيش والشرطة وسيروا على بركة الله" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي جمعة: "هدفنا مساندة الجيش والشرطة وسيروا على بركة الله" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، شيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، إن واجب الصوفية السعي إلى إصلاح المجتمع من حولهم، ودعم المنظومة التي تركنا عليها النبي، نقول موجهًا رسالة للدولة المصرية قائلًا: "التصوف منسوب للنبي وصحابته الكرام، ونحن نصلح المجتمع والناس، والصوفية جزء لا يتجزأ من مصر.

ووجه رسالة إلى الشعب المصري قائلًا: "نقول للشعب حتى لمن لا ينتمي إلى التصوف، ألا نستمع للمفسدين الذين يهاجمون مصر والدولة بما يندي له الجبين، نقول لهم نحن أهل إصلاح ونطالبكم بتقوى الله ولا تستمعوا لهؤلاء".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصوفي السنوي العام، اليوم الأربعاء، وذلك بمركز مؤتمرات وفعاليات الأزهر، بحضور عدد كبير من أعضاء المجلس الأعلي للطرق الصوفية ومشايخ الطرق ومريدي الطرق من جميع أنحاء الجمهورية.

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وأضاف أن الرسول هو القدوة في كل شيء، وقد علمنا من الإيمان والإسلام والإحسان، وقام علماء لحفظ الإيمان وآخرون لحفظ الإسلام وآخرين لحفظ الإحسان وهم أهل التصوف، مؤكدًا أن التصوف يلبي حاجة المجتمع، وقادرعلى إصلاح هذا الوطن العزيز.

ووجه رسالة أخرى لمصر، قائلًا: "نقول لوطننا لقد أوصى الله بك، ولن نفرط في وصية ربنا، والحمد لله الذي هدانا لك وهدفنا مساندة الدولة ومؤسساتنا وجيشنا وشرطتنا، ونقول لكافة مؤسساتنا سيروا على بركة الله وأصلحوا من حولكم".

وشارك في المؤتمر الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور محمد محمود أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمد جمال السيد أبو هنود مستشار وزير الأوقاف الفلسطيني والشيخ مسعود حجازي شيخ الطريقة القادرية في مصر.