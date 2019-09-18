أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يشكل لجنة لإعداء لائحة لتراخيص الصحف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يشكل لجنة لإعداء لائحة لتراخيص الصحف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، عن تشكيل لجنة لإعداد لائحة تراخيص الصحف والمواقع الالكترونية ووسائل الإعلام.

تضم اللجنة في عضويتها كلًا من: الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس، وصالح الصالحي، وجمال شوقي عضوي المجلس، والمستشار القانوني.

وكان مصدر مسؤول بالمجلس، أكد أنه لم يتم الموافقة على إقامة أي منصات إعلامية لأي من الشركات، وأنه لم يصدر أي تراخيص بذلك من المجلس، كما أن لجنة التراخيص بالمجلس لم يعرض عليها أي طلب بإقامة منصات إعلامية من أي شركة.

ونصت المادة"72" من القانون رقم 180 لسنة 2018 والخاص بتنظيم الإعلام تنص على أنه " يكون إنشاء المنصات الفضائية والرقمية المشفرة platform على أراضى جمهورية مصر العربية والترخيص بها من حق المجلس الأعلى وحده دون غيره، ويصدر الترخيص فى هذه الحالة بعد موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ويشترط لمنح الترخيص ذلك أن تكون الشركات العاملة فى هذا المجال مملوكة للدولة.

وأضاف المصدر أن من يقوم بإنشاء أي منصات إعلامية بالمخالفة للقانون يعرضه للعقوبات المقررة بالقانون، خاصة أنه يمتنع على الشركات الخاصة إنشاء مثل هذه المنصات، والتؤ يقتصر إنشاؤها على الشركات المملوكة للدولة وبعد الحصول على ترخيص من المجلس.

