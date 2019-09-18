أخبار مصر | في عهد السيسي.. نواب المحافظات يكشفون إنجازات الرئيس خلال ٤ سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عهد السيسي.. نواب المحافظات يكشفون إنجازات الرئيس خلال ٤ سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يمكن لأحد أن ينكر إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل النهوض والارتقاء بمصر سواء داخليا وخارجيا، فقد عزم الرئيس السيسي منذ توليه زمام الأمور علي تحدي كل الصعاب لمواجهة التدهور الاقتصادي والأمني ومواجهة الإرهاب، وإعادة بناء مصر الحديثة، لذلك نجد جموع الشعب المصري يؤيد ويدعم ويساند الرئيس السيسي، لإكمال مسيرته في النهوض بمصر.

وفي هذا السياق روى عدد من نواب المحافظات بعض التطورات التي شهدتها مصر في عهد الرئيس السيسي من إنجازات عديدة قامت في عهده ولا يمكن لأحد أن ينكرها.

من جهته قال النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إن المحافظة شهدت العديد من المشروعات القومية التي أقيمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولم نشهدها من قبل، مؤكدًا أن الرئيس منذ توليه الحكم وهو ببذل قصارى جهده للنهوض بكافة المجالات المختلفة في مختلف المحافظات.

وأشار"البطيخي" في تصريح لبوابة الخليج 365، أن هناك تطورات كبيرة في محافظة الإسكندرية منها تطوير شبكات الصرف الصحي، وتغيير شبكات المياه في أكثر من منطقة، وعمل تحسينات في شبكات الكهرباء والتي كانت تقطع باستمرار خلال عام ٢٠١٣ و٢٠١٤، وإزالة المناطق العشوائية بكرموز، وإنشاء مساكن سكنية بمنطقة البشاير ١ والبشاير ٢، وتم تسكين حوالي ٣٦٠٠ مواطن، مؤكدًا أنه خلال شهور سيتم افتتاح مناطق سكنية قريبا، بالإضافة إلى أنه تم افتتاح مدرسة يابانيه في منطقة برج العرب، وتطوير عدد كبير من المدارس في المحافظة.

وأشاد النائب سمير البطيخي، بشبكة الطرق العملاقة التي تشهدها الجمهورية، ولكن بما يخص محافظة الإسكندرية أشار إلى أنه تم افتتاح كوبري مرغم، وكوبري العامريه، وهناك أيضا كوبري من الجمرك إلى الطريق الساحلي.

كما سيتم افتتاح كوبري قريبا من الدخيله إلى الطريق الساحلي، كما تم تطوير المحور، والطريق الساحلي، وتطوير أكبر مشروع قومي بالإسكندرية وهو محور المحمودية، وعن شبكة النقل بالمحافظة، تم إضافة مجموعه ترام مكيفه إلى شبكة الترام، بالإضافة إلى تشغيل ١٢ أتوبيس يعملوا بالكهرباء، وجاري تطوير محطة سيدي جابر ومحطة مصر الخاصة بالقطارات.

وأضاف نائب الاسكندرية، أن هناك تطورا كبيرًا في المستشفيات وادخال أجهزة حديثة أجهزة الأشعه والغسيل الكلوي والعناية المركزة والعمليات، مشيرًا إلى افتتاح مستشفي العجمي النموذجي التي سيتم افتتاحها قريبا، كم تم تطوير منطقة الحضره الجديد، ورصف عزبة حجازي بالكامل.

- نائب جنوب سيناء: المحافظة شهدت تطورا غير طبيعي

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من جانبه، قال النائب غريب حسان، عضو مجلس النواب عن محافظة جنوب سيناء، إن المحافظة شهدت تطورا غير مسبوق لم تشهده من قبل عقب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مختلف المجالات والقطاعات.

وأشار "حسان" في تصريح لبوابة الخليج 365، إلى أن جنوب سيناء شهدت تطورا كبير في الفترة الماضية، من تطوير شبكات الطرق مثل نفق شرم الشيخ، والذي كان يعد من أخطر الطرق، وإنشاء خدمات عديدة على هذا الطريق، مما يؤدي إلى تسهيل السياحة بمحافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى انشاء طريق من نوبيع إلى طابا والربط بين طابا وكاترين، مؤكدًا على وجود طفرة غير مسبوقة في شبكات الطرق بالمحافظة.

كما أشار إلى إنشاء جامعة الملك سلمان وانشاء فروع لها في شرم الشيخ ومدينة سدر، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض لإنشاء فرع لجامعه الأزهر، مؤكدا أن الرئيس السيسي مهتم بانشاء فرع للجامعة بسيناء، متابعا: هناك أيضا تطوير العديد من المدارس المستشفيات، وإنشاء ١٢ ألف وحده سكنية لأول مره خلال ٣ أعوام فقط، والانتهاء من المساكن البدوية التابعة ل٢٥ ألف فدان في مدن المحافظة، مؤكدًا أن محافظة جنوب سيناء من المحافظات الآمنة وذلك بفضل الله عز وجل وتواجد رجال القوات المسلحة والشرطة، وتأمين المحافظة على أكمل وجه.

وأكد نائب طور سيناء، أن قبل ثورة ٣٠٦ لم يكن هناك أي اهتمام بمحافظة جنوب سيناء، ولكن الوضع اختلف تمامًا في عهد الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن محافظة جنوب سيناء ليست هي التي تشهد تطورا فقط، وإنما جميع محافظات مصر بأكملها شهدت تطورا غير طبيعيا في عهد الرئيس من مشروعات قومية وتنموية وحفظ الأمن والأمان في جمهورية مصر العربية.

نائب المنوفية: المحافظة شهدت تطورًا لم يحدث منذ عصر محمد علي باشا

وعن محافظة المنوفية، قال النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، إن المحافظة شهدت تطورا كبيرا لم يحدث منذ عصر محمد علي باشا، مؤكدًا أن هذه الإنجازات لم تأتي من فراغ، وإنما جاءت نتيجة عمل جاد واجتهاد وإصرار على النهوض بالوطن.

وأشار "رفعت" في تصريح لبوابة "الخليج 365" إلى أن محافظة المنوفية تعيش أزهى عصورها منذ تولي الرئيس السيسي زمام الأمور، وذلك من خلال إنشاء شبكة طرق على أعلى مستوى مثل المشروع العملاق للطريق الإقليمي الذي ربط المنوفية بالقاهرة والإسكندرية وخط الصعيد المنيا وأسيوط ومرسى مطروح والضبعة، وتطوير الطرق السريعة، بالإضافة إلى إنشاء كباري للمواطنين لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم من سرعة السيارات.

كما تم إنشاء المستشفى العسكري الأولى بالدلتا، وتحديث جميع الأجهزة بالمستشفيات، وإنشاء غرف عمليات تربط جميع المستشفيات ببعضها البعض لنقل المريض في المستشفيات التي بها أماكن خالية، بالإضافة إلى حملة ١٠٠ مليون صحة، وسرطان الثدي، وذلك بجانب تكليف الرئيس السيسي بتخصيص طائرة إسعاف على مستوى الجمهورية لنقل المرضى التي يصعب على سيارة الإسعاف نقلها.

كما تم تطوير العديد المدارس وإنشاء أخرى، وتطوير شبكات الصرف الصحي وتوصيلها لجميع القرى التي لم تصلها من قبل، مؤكدًا على وجود طفرة كبيرة في شبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تطوير العشوائيات، وذلك بجانب عدم التستر على الفساد والتصدي له في أنحاء الجمهورية وأبرزها إلقاء القبض على محافظ المنوفية السابق، لافتًا إلى أن الانجازات التي قامت بمحافظة المنوفية في عهد الرئيس السيسي يصعب إحصاءها.