أخبار مصر | في عهد السيسي.. القوى العاملة أطلقت مبادرة "حماية" لرعاية العمالة غير المنتظمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عهد السيسي.. القوى العاملة أطلقت مبادرة "حماية" لرعاية العمالة غير المنتظمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، في العام الماضي، مبادرة خاصة لرعاية العمالة غير المنتظمة، والتي تولتها وزارة القوى العاملة، وتم إطلاق حملة "حماية" في فبراير 2018، واستطاعت من خلالها أن تحصر 2.5 مليون عامل خلال شهرين فقط من لحظة إطلاق المبادرة.

وعلى أثرها أطلقت الوزارة شهادات "أمان" لهذه الفئة لتحقيق حياة كريمة لائقة لهم تتوافق مع مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، وذلك ضمن حملة حماية التي تبنتها الوزارة، حيث رصدت 100 مليون جنيه لمختلف لمديرياتها على مستوى الـ27 محافظة.

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوزارة تهتم كل الاهتمام بتدريب العمالة غير المنتظمة والتواصل الدائم معهم لتوفير فرص عمل كريمة لهم عن طريق المشروعات القومية الكبرى، التي تشهدها مصر في الفترة الحالية كطفرة كبيرة نشهدها من إنجازات غير مسبوقة تتحقق على أرض الواقع.

وأشار "سعفان" إلى أن ما تم إصداره من شهادات أمان حتى الآن وصل لنسبة 30% فقط من المبلغ المرصود، وتستكمل الوزارة حاليا من خلال مديرياتها بالمحافظات توزيع باقي الشهادات للوصول للمبلغ المستهدف لتوفير حياة كريمة لهؤلاء.

ونعرض لكم خريطة لبعض المحافظات التي وزعت بها شهادات "أمان":

محافظة الفيوم

حرص وزير القوى العاملة ومحافظ المنوفية، لتفعيل تلك المبادرة، على تسليم 1219 شهادة " أمان" للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بالمحافظة، خلال افتتاح ندوة تقفية لهذه الفئة.

جنوب سيناء

ومن مبدأ توفير حياة كريمة وعيشة أمنة، سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، 850 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة.

محافظة المنوفية

على ثلاث دفعات، سلم وزير القوى العاملة، واللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، 1255 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة، وذلك على هامش فعاليات ملتقى التوظيف الأول لعام 2019 بالإستاد الرياضي في شبين الكوم بالمنوفية.

بني سويف

وخلال افتتاح فعاليات ملتقى توظيفي لتوفير 11 ألف فرصة عمل للذكور والإناث، وزع الوزير عددا من شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة المسجلين بمديرية القوي العاملة ببني سويف، وذلك خلال افتتاح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والمستشار هاني عبد الجابر إبراهيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد.

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أسوان

قام محمد سعفان بتسليم 2068 عاملا وثيقة "أمان" فئة 500 جنيه بإجمالي مليون و340 ألف جنيه، خلال تفقده القافلة الطبية للعمالة غير المنتظمة بشركة كيما أسوان، والتي من خلالها تم الكشف الطبي علي الصدر وباطنه وعمل أشعة علي الصدر.

محافظة القليوبية

وفي بيان لمديرية القوى العاملة بالمحافظة، بلغ إجمالي المسجلين لهذه لفئة 21 ألفا و307 عاملا، وبلغ ما تم صرفه لرعاية العمالة المنتظمة 2600 جنيه، للرعاية الصحية والاجتماعية، فضلا عن استخراج 1443 شهادة "أمان".

محافظة الإسكندرية

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس بتوفير حياة كريمة لتلك الفئة، وزعت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، 1014 شهادة أمان على عمالها، لاستكمال منظومة الرعاية الشاملة للعمالة غير المنتظمة.

محافظة قنا

للحفاظ على تلك الفئة الغير مؤمن عليها، والتي لا تتمتع بتغطية تأمينية لعملهم غير الثابت، قامت الوزارة بتوزيع 1830 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وقال مدير مديرية القوي العاملة بقنا عادل عباس، إن المديرية حصرت العمالة غير المنتظمة بالمحافظة وبلغت 210 ألاف عامل، وقامت بتقديم ما يزيد عن 2 مليون جنيه لرعاية الصحية والاجتماعية لنحو 7920 عاملا.

محافظة الإسماعيلية

سلم وزير القوى العاملة، واللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية 250 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بالمحافظة، وذلك على هامش فعاليات ملتقى التشغيل والتدريب" الإسماعيلية بلا بطالة".

محافظة البحيرة

في إطار دور الوزارة لرعاية وحماية تلك الفئة، سلم الوزير 1574 عاملا من العمالة غير المنتظمة بمحافظة البحيرة شهادات "أمان".