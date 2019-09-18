مصر | السجن سنة لسائق بحوزته 30 لفافة هيروين بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن سنة لسائق بحوزته 30 لفافة هيروين بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس بالسجن سنه لسائق لبيعه مخدر الهيروين بمصر القديمة، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار ممدوح طبوشة.

وتعود تفاصيل القضية أنه أثناء مرور قوة أمنية برئاسة الملازم أول عمرو أحمد سيد ووقوفه بكمين بمحيط مدينة مصر القديمة، رأى سيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية، فاستوقف سائقها وارتابا في أمره وعند سؤاله عن رخصة السيارة فلم يجد معه اى أثبات، فأمر بتفتشيه فوجد معه 30 لفافة هيروين ومبلغ مالى،وهاتف محمول فتم القبض عليه.

وبمواجتهه أمام رئيس النيابة، اعترف بقيامه بترويج مخدر الهيروين، بقصد الإتجار به والهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع عملائه والمبلغ المالي من ارباح اعماله الغير مشروعة، فأمرت النيابة بحبسه في وقت سابق 4 ايام علي ذمة التحقيقات وتم احالة أوراقة لمحكمة الجنايات، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وعقوبة الإتجار فى المواد المخدرة وفق ما جاء بنص المادة (33) عقوبات، تصل الى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو انتاجها وزراعاتها.

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المادة (34) من قانون العقوبات، حددت العقوبات الواجب توقيعها على متاجرى المواد المخدرة فى الداخل، لتتراوح ما بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقًا لوقائع الدعوى، وعما إذا كان هناك ظروف مشددة للعقوبة من عدمه.

ماذا عن الموقف القانونى لمتعاطى المواد المخدرة ؟

المادة (39) من قانون العقوبات، حددت عقوبة متعاطى المواد المخدرة، وجاء نصها كالتالى:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين.

تحدد كمية المواد المخدرة ونوعيتها وطبيعة الجدول المدرجة فيه تحدد العقوبة الواجب إنزالها على المتاجرين بتلك المواد أو حائزيها بقصد التعاطى، فعقوبة تجارة أو حيازة "الهيروين" و"الكوكاين" وهما من المواد المخدرة المدرجة ضمن الجدول الأول للمخدرات، تختلف عن عقوبة حيازة أقراص "الترامادول" التى فى الغالب لا تتجاوز عقوبتها الـ3 سنوات.