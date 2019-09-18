مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": مصرع 9 إرهابيين.. وإخلاء سبيل 7 متهمين بقضية "الصفافير"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": مصرع 9 إرهابيين.. وإخلاء سبيل 7 متهمين بقضية "الصفافير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام،ويقدم قسم الحوادث ببوابة "الخليج 365" أبرز تلك الأخبار.

بينهم "قيادي".. مصرع 9 إرهابيين عقب تبادل لإطلاق النيران مع "الداخلية"

أعلنت وزارة الداخلية، عن أنه لقيت 9 عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية مصرعها عقب تبادل لإطلاق النار مع القوات أثناء مداهمة وكرين بمدينتي العبور و15 مايو، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا. بالأسماء.. إخلاء سبيل 7 متهمين بقضية "الصفافير".. و"أمن الدولة" تستأنف

قررت محكمة الجنايات المنعقدة اليوم بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، إخلاء سبيل سبعة متهمين بتدابير احترازية في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة اعلاميا بقضية "الصفافير"، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا. قررت محكمة الجنايات المنعقدة اليوم بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، إخلاء سبيل سبعة متهمين بتدابير احترازية في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة اعلاميا بقضية "الصفافير"، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الاستعلام عن حالة مصابي حادث الأوتوستراد بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بالاستعلام عن الحالة الصحية لثلاثة أشخاص إثر إصابتهم في حادث تصادم سيارتي ملاكي بطريق الأوتستراد، كما صرحت بدفن جثة السائق وتسليم الجثة لذويه، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.



معاقبة موظفين بشركة بترول لعدم تنفيذهم قرارا بوقف مسؤول متهم بـ"كسب غير مشروع"

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم، رئيس قسم التوظيف بإدارة "التوظيف وإنهاء الخدمة" بشركة بترول، ومديري الإدارة، ومقرر لجنة شئون العاملين، ومدير عام الشئون الإدارية، ومسئول الأعمال الإدارية بذات الشركة بالوقف عن العمل لمدة ٦ أشهر مع صرف نصف الأجر لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إيقاف مسئول متهم بكسب غير مشروع، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.



"هارب من 2 مليون جنيه غرامة".. حبس مقاول في حدائق القبة 4 أيام

أمرت نيابة حدائق القبة، بحبس مقاول هارب 4 أيام على ذمة التحقيقات لهروبه من حكم قضائي بغرامات 2 مليون جنيه.وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من مباحث قسم شرطة حدائق القبة، بضبط "أشرف. م. ن" 38 مقاول ومقيم 2 شارع إبراهيم الشيمي دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 189744637 لسنة 2018م الحدائق "مبان" والمقضي فيها بغرامة مالية مستحقة بلغت مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألف وتسعمائة ستة وسبعون وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أعترف به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالت النياية التحقيق، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.



3 أكتوبر.. تأجيل "أحداث السفارة الأمريكية الثانية" للمرافعة

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 15 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية" وذلك لجلسة 3 أكتوبر للمرافعة. قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 15 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية" وذلك لجلسة 3 أكتوبر للمرافعة. وكانت هيئة المحكمة بالجلسة السابقة قد أخطرت نقابة المحامين بندب المحامي صاحب الدور لحضوره مع أي متهم ليس لديه محاميا للدفاع عنه، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.



التحفظ على 480 كيلو لحوم فاسدة ضبطت داخل "ثلاجة" بالبساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بالتحفظ على كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في منطقة البساتين، وزنت 480 كيلو، تم ضبطها في ثلاجة لحوم وعرضها على لجنة مختصة لفحصها وإرسال تقرير واف عنها، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

