مصر | "ميدو".. حكاية قتل شاب على أيدي نجلي عمه بالوراق.. والسبب "قعدة مزاج"

وتدخل الكبار لكي يستطيعوا إنهاء ذلك الخلاف، ولكن المجني عليه لم يجد أي حلول وبدأت الواقعة تتكرر كثيرًا، إلا أنه في إحدى المرات، كان المجني عليه يتحدث معهم ليتوقفوا عن تلك الوقائع، ولكن مع آثار المخدرات قام المتهم وشقيقه بإحداث شجارًا كبيرًا، إلى أن قاما بالإمساك بالمجني عليه، وكان أحدهما يمسكه ويربطه والآخر وكانت معه السكين ليتخلص من نجل عمه على الفور.

وقبل ذلك، في أحد الأيام، وقع شجار بين المتهمين والمجني عليه، بسبب قيام المتهم الأول بتعاطي المخدرات أسفل منزل العائلة هو وأصدقائه، فعاتبه المجني عليه ولكن رفض أن يمتنع من التعاطي أمام المنزل، وحاول المجني عليه أن يقنعه أنه منزل عائلة ولا يستطيع أن يفعل مثل تلك الأمور أمام المنزل.

حبس الأخوة القتلة

وكان قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، جديد حبس الشقيقين بعد قتلهما لنجل عمهم ويدعى "أحمد" وشهرته ميدو، بطعنة بالصدر، حتي لفظ أنفاسه الأخيرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وبدأت النيابة العامة، التحقيق مع متهم يدعى"ع. ص"يبلغ من العمر 22 عامًا، وشقيقه المشترك معه في قتل نجل عمهما، حيث اقرا أن هناك خلافات سابقة، أدت للمشاجرة على قطعة خشب في بناء عشة حمام، وأمرت النيابة بحبس كلا منهما، 4 أيام على ذمة التحقيق

وتحفظت النيابة على سلاح الجريمة "سكين" في واقعة قتل شاب على يد نجل عمه بمنطقة الوراق بالجيزة، بعدما طعنة بالسكين في القلب وكانت الطعنة النافذة، وطلبت النيابة للاستماع لشهود العيان بالمنطقة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وأمرت أيضًا في وقت سابق بتشريح جثة شاب يدعى "أحمد" وشهرته ميدو يبلغ من العمر 22 عامًا، للتصريح بالدفن والوقوف على ظروف الوفاة وملابساتها، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن نجل عم القتيل قام بقتله بسكين بالوراق نتيجة لمشاجرة حدثت بينهم على بناء "عشة حمام" أعلى سطح المنزل، فقام على إثرها الأول بطعنه في القلب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

والقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل نجل عمه إثر نشوب مشاجرة بينهما، بمنطقة الوراق، شمال المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأفادت تحريات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ملابسات قتل الشاب بالوراق إثر نشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهم، يوم الجريمة بسبب الخلاف على قطعة خشب.

وتلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للمقدم هاني مندور رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الوراق، من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بنطاق القسم.