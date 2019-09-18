مصر | "شومة وميراث".. كواليس مقتل شاب على أيدي شقيقه بالعياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شومة وميراث".. كواليس مقتل شاب على أيدي شقيقه بالعياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكانت واصلت النيابة التحقيق، مع عامل قام بتهشيم رأس شقيقه بشومه، نتيجة لخلافات سابقة حول الميراث حيث طالبه بإعطائه الميراث ولكن المتهم رفض وماطله في الطلب، حيث أدت لنشوب مشاجرة كبيرة بينهما جعلت الأخير يحضر شومه ويضربه على رأسه، وعلى الفور انتقل للمستشفى ولكن كان لفظ الانفاس الأخيرة.
وبداية الواقعة، بتلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد صبحي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة العياط، من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة ووجود قتيل، بمنطقة كفر عمار بنطاق المركز.
وكانت التحريات الأولية، تفيد بإنهاء عامل حياة شقيقه الأكبر إثر تعديه عليه بالضرب بألة حادة، بعد نشوب مشاجرة بينهما، بنطاق مركز العياط جنوب محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من القبض على المتهم بارتكاب الجريمة، واقتياده إلى ديوان المركز، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وانتقلت قوة أمنية قوة أمنية لمكان البلاغ، وبإنتقال قوة أمنية برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث البدرشين والعياط، والرائد عادل طلبة والرائد محمد مصباح معاوني مباحث المركز، تبين نشوب مشادة كلامية بين "رضا.ص.ص"، في العقد الثالث من عمره، وبين شقيقه الأصغر، عامل، تطورت إلى مشاجرة تعدي خلالها الأخير بالضرب بألة حادة على رأس شقيقه الأكبر محدثا إصابته التي أودت بحياته في الحال.
وقامت القوات الأمنية بالقبض على المتهم، واقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت معه بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.