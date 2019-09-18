مصر | "شومة وميراث".. كواليس مقتل شاب على أيدي شقيقه بالعياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شومة وميراث".. كواليس مقتل شاب على أيدي شقيقه بالعياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس عامل قام بقتل شقيقه بآلة حادة، إثر نشوب مشاجرة بينهما يوم الواقعة، وقام على إثرها بضربه بشومه في رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بالعياط، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت النيابة تشريح جثة الشاب للتصريح بالدفن، وطلبت التحريات التكملية حول الواقعة.



وكانت واصلت النيابة التحقيق، مع عامل قام بتهشيم رأس شقيقه بشومه، نتيجة لخلافات سابقة حول الميراث حيث طالبه بإعطائه الميراث ولكن المتهم رفض وماطله في الطلب، حيث أدت لنشوب مشاجرة كبيرة بينهما جعلت الأخير يحضر شومه ويضربه على رأسه، وعلى الفور انتقل للمستشفى ولكن كان لفظ الانفاس الأخيرة.



وبداية الواقعة، بتلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد صبحي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة العياط، من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة ووجود قتيل، بمنطقة كفر عمار بنطاق المركز.