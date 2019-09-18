مصر | "هارب من 2 مليون جنيه غرامة".. حبس مقاول في حدائق القبة 4 أيام

أمرت نيابة حدائق القبة، بحبس مقاول هارب 4 أيام على ذمة التحقيقات لهروبه من حكم قضائي بغرامات 2 مليون جنيه.

وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من مباحث قسم شرطة حدائق القبة، بضبط "أشرف. م. ن" 38 مقاول ومقيم 2 شارع إبراهيم الشيمي دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 189744637 لسنة 2018م الحدائق "مبان" والمقضي فيها بغرامة مالية مستحقة بلغت مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألف وتسعمائة ستة وسبعون وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أعترف به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالت النياية التحقيق.



يذكر أنه تسعى الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن، بالاشتراك مع إدارات البحث بمديريات الأمن المختلفة فى تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الخارجين عن القانون، والقبض عليهم لقضاء مدة عقوبتهم.

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ولكن متى تسقط العقوبة على المتهم الصادر ضده حكم قضائى ولم يقم بتنفيذه، وحدد قانون الإجراءات الجنائية فى عدد من مواده، حالات سقوط العقوبة عن المحكوم عليهم فى قضايا الجنايات والجنح والمخالفات.

وذكرت المادة 528: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى 20 سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى 30 سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى 5 سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين".

وبينت المادة 529: "تبدأ المدة من وقت صدور الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية؛ تبدأ المدة من يوم صدور الحكم".